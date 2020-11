Torino, condannato ma con la sentenza di un altro: il processo è da rifare

ansa

La condanna era stata regolarmente pronunciata, ma le motivazioni della sentenza riguardavano un processo differente con un altro imputato. E' successo in Corte d'appello di Torino, e l'incidente (si pensa a un errore materiale) ha costretto la Cassazione ad annullare il provvedimento, ordinando un nuovo processo. Che però probabilmente si rivelerà inutile: come ha fatto notare il pg Marco Dall'Olio, il reato è ormai caduto in prescrizione.