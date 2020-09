Morti in corsia, mancano 13 pagine alle motivazioni: annullata la sentenza per l'infermiera killer Laura Taroni

"La decisione non riguarda solo il fatto che la sentenza fosse incompleta", ha spiegato l'avvocato di Taroni, "perché la Corte d'Appello di Milano si era dimenticata una parte della motivazione, ma anche le prove sulla responsabilità per gli omicidi".

La donna resterà comunque in carcere, in attesa del nuovo appello, a meno che non scadano nel frattempo i termini della custodia cautelare. I giudici della Corte d'appello di Milano, quando si erano accorti dell'incompletezza delle motivazioni depositate in cancelleria, avevano fissato una udienza per riparare a un "errore materiale", ma nel frattempo sarebbero scaduti per l'imputata i termini per il ricorso in Cassazione.