Belluno, l'interprete non capisce il dialetto casertano: processo da rifare

Nel tribunale collegiale di Belluno tutti si chiedono cosa mai possa aver detto nelle sue chiamate, il signor A. C., 37enne accusato di maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti della compagna. Le intercettazioni in mano agli inquirenti sono infatti per tutti incomprensibili: l’imputato parla in stretto dialetto casertano e nessuno riesce a tradurre in italiano le sue parole.