Torino, ciclista muore investito da una volante della polizia

Un ciclista è morto mercoledì sera a Torino in uno scontro con una volante della polizia.

L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all'imbocco del sottopassaggio, in zona Porta Palazzo: inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo, che non aveva con sé documenti e non è ancora stato identificato. Sono in corso gli accertamenti della polizia municipale, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.