Torino, affetta da rara distrofia si era laureata dal letto d'ospedale: muore pochi giorni dopo

Facebook

Fin da bambina era affetta da distrofia muscolare ma ciò non le aveva impedito di coronare un sogno: laurearsi in Lingue con 98/110, pur se da un letto d'ospedale, quello del Cto di Torino, dov'era ricoverata da un anno e mezzo e nonostante avesse perso l'uso della parola. Ma pochi giorni dopo aver raggiunto questo traguardo il cuore di Alessia Genovese, 25 anni, ha smesso di battere. "Era un'anima pura, ho il cuore affranto, stretto in una morsa atroce di dolore inconsolabile", ha detto la madre Patrizia Todaro a Il Corriere della Sera.