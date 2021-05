Torino, 39enne muore in un incidente d'auto: risarcite moglie e amante

istockphoto

"Tre giorni con me e quattro in famiglia". Così è stato riconosciuto all'amante di un operaio 39enne di Torino, morto a ottobre in un incidente d'auto durante una trasferta di lavoro, il risarcimento dall'assicurazione. Risarcimento che non sarà diviso a metà con la moglie: l'assicurazione lo verserà equamente doppio alle due donne presenti nella vita della vittima. Dura la battaglia, ma l'avvocato dell'amante, Gino Michele Domenico Arnone, può cantare vittoria dopo che la richiesta danni è stata chiusa in via stragiudiziale: "Nessuno avrebbe potuto negare la legittimazione ad agire a quella donna che si era qualifica come 'fidanzata della vittima'", ha commentato a La Stampa.