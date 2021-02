Salerno, il marito torna prima a casa: l'amante si lancia dal balcone e finisce in ospedale

Un San Valentino indimenticabile a Cava de' Tirreni , in provincia di Salerno. Protagonisti una coppia di amanti e il marito tradito . E' la sera del 14 febbraio quando i due amanti approfittando dell'assenza del compagno della donna stanno consumando un rapporto nell'appartamento degli sposi. Quello che la coppia clandestina non poteva prevedere era il rientro anticipato dell'uomo insieme al padre e al fratello della moglie. L'amante, messo alle strette, ha pensato di scappare lanciandosi dal balcone dell'appartamento, sito al secondo piano .

Grazie all'atterraggio sulle sterpaglie l'uomo non ha riportato gravi ferite, ma è stato comunque necessario chiamare un'ambulanza per il trasporto in ospedale. Oltre ai volontari del 118 sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente, gli amanti sono stati dunque scoperti.

A Cava de' Tirreni e in tutta la Campania, dopo che la notizia è stata riportata sulla stampa locale diventando virale sui social, è scattata la corsa al gioco dei numeri del Lotto. La smorfia napoletana suggerisce la cinquina: 16 (il tradimento), 21 (l’amante), 41 (l’ospedale), 50 (il balcone) e 77 (le corna).