Pubblicò il tradimento della moglie sui social, i protagonisti del video virale all'Hotel Eufemia: "Siamo tornati insieme"

Aveva scoperto il tradimento della moglie e lo aveva pubblicato sui social: il video girato all'Hotel Eufemia di Palermo in pochissimo tempo diventò talmente virale che nei giorni a seguire moltissime persone si recarono in una sorta di pellegrinaggio sul luogo del misfatto. A distanza di mesi, Gianluca ha perdonato la moglie Grazia, come ha raccontato a "Live - Non è la d'Urso": "Avevo capito che c'era qualcosa che non andava - ha spiegato l'uomo - ho scoperto il tradimento grazie al gps dell'auto".

A distanza di tempo però, Gianluca è riuscito a perdonare la moglie: "Ci sono cose più gravi, l'importante è esserci ritrovati". Quel video oltre a regalare una popolarità inaspettata alla coppia, ha creato anche qualche problema a Gianluca: "Da quando ho pubblicato quel video ho avuto molte difficoltà nel trovare un nuovo lavoro - ha spiegato - le persone ormai mi riconoscono e mi associano soltanto a quella diretta che avevo postato sui social".