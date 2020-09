Torino, 16enne in Rianimazione chiede pc per partecipare al primo giorno di scuola

Ha seguito le lezioni del primo giorno del suo quarto anno dell'Itis "Primo Levi" di Torino attraverso lo schermo di un pc, nel letto dell'ospedale in cui è ricoverato da qualche giorno e attaccato all'ossigeno. Pur in queste condizioni il 16enne Alessandro, ricoverato al Mauriziano di Torino per una grave polmonite bilaterale dovuta a batteri e virus rari (escluso il Covid dai sanitari), ha gioito nel rivedere i suoi compagni. Per lui la didattica a distanza, che ha contraddistinto lo scorso anno scolastico per via della pandemia, non è finita.