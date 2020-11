Strage di Carignano, morta la gemellina ferita a colpi di pistola dal padre

Non ce l'ha fatta Aurora, la bimba di 2 anni ferita con un colpo di pistola dal padre di 40 anni, Alberto Accastello, all'alba del 9 novembre, nella loro villetta a Carignano, in provincia di Torino. Nella strage, l'uomo ha sparato ad Alessandro, gemello di Aurora, e alla moglie, Barbara Gargano, per poi rivolgere l'arma contro se stesso. La donna e il piccolo sono morti subito dopo, la sorella era stata trasportata d'urgenza al Regina Margherita.