Sì Tav a Torino,organizzatori: 15mila in piazza alla manifestazione

Ci sono oltre 15mila persone arrivate a Torino per la manifestazione Sì Tav in piazza Castello, secondo gli organizzatori. Accanto alle bandiere a favore della Torino-Lione ci sono anche gli striscioni di chi protesta contro il no all'ampliamento della Ztl, la Zona a traffico limitato. All'evento partecipano anche i parlamentari leghisti eletti a Torino, che dicono: "Rispettiamo gli impegni con M5s, ma ribadiamo che l'opera va realizzata".