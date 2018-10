Il Consiglio comunale di Torino ha approvato l'ordine del giorno M5s contro l'opera . Inutili le proteste delle opposizioni. "Torino dice Si alla Tav', Torino dicebasta", così il centrosinistra, esponendo questi cartelli, ha espresso in aula il proprio no alla mozione dei Cinquestelle. Una protesta che ha spinto il presidente dell'aula a sospendere la seduta. Espulsi dall'aula tutti i consiglieri di centrosinistra, compreso l'ex sindaco Fassino.

"Sì Tav" al comune di Torino: "Non ci ascoltano" Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Imprenditori e rappresentanti dei sindacati sono delusi dopo l'incontro con la capogruppo del M5S in Comune Valentina Sganga e la prima firmataria dell'odg contro la Tav Viviana Ferrero. Al centro del confronto l'ordine del giorno contro la Tav. I sindacati e le forze economiche avrebbero voluto un rinvio della discussione dell'odg ma la richiesta - fanno sapere - non è stata neppure presa in considerazione. leggi tutto

Il Consiglio approva lo stop alla Tav - Con 23 voti favorevoli e 2 contrari, il Consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno M5s che esprime contrarietà alla Tav e chiede di sospendere l'opera in attesa dei risultati dell'analisi costi-benefici. "La Giunta comunale è assolutamente favorevole a questo atto - ha detto l'assessore ai Rapporti col Consiglio e all'Ambiente Alberto Unia - . L'atto - ha sottolineato - dice solo che abbiamo bisogno di dati e di sapere se c'è una sostenibilità economica dell'opera".



"E' la prima volta - ha commentato Fassino - che vengo espulso, capita anche questo". "L'assenza della sindaca e' una scelta grave e irresponsabile, vuol dire avere una grande coda di paglia", ha aggiunto Fassino commentando l'assenza di Chiara Appendino in Sala Rossa dove viene discusso l'ordine del giorno contro la Tav. "Bisogna chiedersi che cosa proporrà agli investitori visto che la sua linea è dire no a tutti gli investimenti", ha concluso l'ex sindaco.



Torinodicebasta non è solo un hashtag - ha spiegato invece la vicecapogruppo del Pd Chiara Foglietta -. E' il segno grafico che indica che la misura è colma. Il problema non e' solo il Tav, è anche il Tav. E' il futuro che può essere scritto attraverso tre lettere, un treno ad alta velocità, attraverso altre strategie, attraverso investimenti, una visione della città". "Oggi - aggiunge - diciamo basta. Torino dice basta. Così si vede solo un buco. No, non è quello dove far passare il treno. E' quello nero, verso cui questa amministrazione ci sta portando. Facciamoci sentire. Io lo farò in aula, voi dateci una mano fuori".