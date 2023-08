Rodello (Cuneo), tenta di investire barista nel dehors perché vaccinato

Gli screzi dei mesi precedenti - Il fatto è accaduto il 29 luglio ma, come raccontato dalla vittima, c'erano stati già diversi episodi, veri e propri screzi avvenuti nei mesi precedenti, al punto che il barista aveva denunciato l'uomo, residente a Montelupo Albese (Cuneo), già a fine marzo. "Non l'avevo mai visto prima, una sera è venuto a bere nel locale e mi ha insultato perché mi ero vaccinato", ha detto. Un secondo episodio si sarebbe verificato a giugno, quando lo stesso individuo, sempre a detta della persona offesa, si sarebbe presentato armato.

Il dehors devastato - Poi per ultimo, il fatto più grave, documentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede la persona ora ai domiciliari alla guida di una macchina grigia che cerca di investire il barista e sfascia il dehors del locale. Su questo episodio, denunciato ai carabinieri di Diano d'Alba, indaga ora la Procura di Asti.

La compagna e le figlie - "Non capisco come sia possibile che questa persona non si trovi in carcere, con tutto quello che è successo", ha aggiunto l'autore della denuncia, preoccupato soprattutto per la compagna e per le due figlie che frequentano il bar e che si trovavano lì al momento dell'accaduto.