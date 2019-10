Trieste, aggrediscono la barista che non li fa pagare con il reddito di cittadinanza: arrestati

L'aggressione è scattata nel momento in cui la barista ha comunicato alla coppia di non poter accettare la tessera del reddito di cittadinanza come metodo di pagamento. A quel punto i due 40enni l'hanno schiaffeggiata e graffiata ripetutamente. In seguito, si sono diretti verso l'uscita, rincorsi dalla dipendente. Davanti al bar stava passando una pattuglia della polizia locale, che accortasi della situazione, è intervenuta per bloccare i fuggitivi. La coppia ha aggredito verbalmente gli agenti e si è pure rifiutata di consegnare le proprie generalità. Per questo motivo i due amici in trasferta alcolica sono stati arrestati.