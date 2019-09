Ubriaco al pronto soccorso, tre infermieri aggrediti a Sassari

Tre infermieri sono stati aggrediti al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari da un 18enne in preda ai fumi dell'alcol. Il giovane, dopo minacce e insulti, si è scagliato contro gli infermieri, picchiandoli. Il parapiglia ha anche bloccato l'attività del pronto soccorso per due ore. Il ragazzo, che era stato accompagnato in ospedale dai familiari, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.