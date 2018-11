Piemonte, valanga al Sestriere: tanta paura ma salvi i due sciatori coinvolti

Una valanga si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra il Sestriere, nel Torinese. Due escursionisti, che sono stati appena sfiorati dalla slavina, sono riusciti a mettersi in salvo da soli e a dare l'allarme. Subito sono intervenuti due elicotteri e i cani del soccorso alpino per paura che altre persone fossero rimaste coinvolte. Ma fortunatamente non ci sono state vittime.