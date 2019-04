Omicidio Torino, il padre: "Ho la nausea di questo Paese, non tutela i cittadini"

"Doveva essere in galera - dice Maurizio Leo alla "Stampa" - e invece per un errore o una sciatteria era libero. Io non voglio più stare qui, non ci resisto più". Dopo aver saputo che Said Mechaquat, l'assassino di Stefano, aveva una condanna irrevocabile per maltrattamenti che lo doveva portare dietro le sbarre, il padre di Stefano non riesce a darsi pace.



E non può far altro che ricordare il figlio perso per un errore del sistema giudiziario. "Stefano oggi sarebbe vivo - dice -, mi avrebbe telefonato come faceva sempre. Mi avrebbe mandato le foto dal lungo Po e detto che si trovava nel posto più bello del mondo. Lo sa quante volte lo ha fatto? Lui qui era felice".



Maurizio adesso dice che "non so cosa farò, è accaduto tutto così in fretta. Ma farò di tutto per far avere a Stefano quella giustizia terrena che si merita. Farò tutto ciò che è umanamente possibile. Poi cercherò di riprendere in mano quel che resta della mia vita".