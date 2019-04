Murazzi, un 27enne confessa il l'omicidio di Stefano Leo: "Mi sentivo braccato dai carabinieri"

A poche ore dalla marcia organizzata dal padre di Stefano Leo e dagli amici per chiedere di far luce sulla sua morte, il 27enne si è presentato spontaneamente in Questura. "Quello in riva al Po l'ho ucciso io", ha detto in modo confuso agli agenti, che hanno subito allertato i carabinieri, titolari dell'indagine. Trasferito al Comando provinciale, alla presenza del suo legale di fiducia, avvocato Basilio Foti, ha avuto l'uogo l'interrogatorio, durato oltre tre ore.



Il reo confesso non conosceva la vittima; secondo i primi accertamenti sembra che il fermato fosse depresso per la separazione dalla ex moglie. L'arma del delitto, un coltello da cucina nascosto in una cassetta dell'Enel e fatto ritrovare dal fermato, sarà inviata ai Ris di Parma per ulteriori accertamenti tecnici.



Il lavoro investigativo condotto in questo mese dai militari dell'Arma e dai magistrati ha consentito loro di trovare i primi riscontri alla confessione. Tra cui la presunta arma del delitto, un affilato coltello da cucina nascosto in una cassetta dell'Enel di piazza d'Armi. Restano però ancora molto punti da chiarire, a cominciare dal movente di un delitto tanto efferato quanto misterioso. Originario di Biella, una laurea in Giurisprudenza, Leo viveva da novembre a Torino. Dopo un lungo periodo trascorso all'estero, tra Cina, Giappone e Australia, era commesso in un negozio d'abbigliamento del centro. Sempre puntuale, sempre preciso, tutte le mattine per recarsi al lavoro faceva una passeggiata in lungo Po Macchiavelli.



L'ha fatta anche quella mattina del 23 febbraio ignaro che stava andando incontro al suo assassino. Un uomo, rimasto sconosciuto fino a oggi, che lo ha ucciso senza un apparente motivo con una coltellata alla gola. "Siamo ancora increduli. Quello che è accaduto a Stefano non deve più succedere a nessuno", dicevano i suoi amici durante la marcia, un centinaio di palloncini rossi liberati in cielo, dal luogo del delitto, per chiedere "verità e giustizia". Era presente anche il sindaco, Chiara Appendino, per manifestare la vicinanza della Città alla famiglia Leo. Che ora attende di conoscere gli ultimi sviluppi dell'inchiesta, nella speranza che sapere chi ha ucciso Stefano porti loro un po' di pace.