Seicento lettere per chiedere aiuto ai residenti dei palazzi sul Lungo Po Machiavelli a Torino. Le ha imbucate una per una il patrigno di Stefano Leo, il giovane ucciso per una coltellata alla gola ai Murazzi sul Po la mattina del 23 febbraio . "Vi prego con tutto il cuore - ha scritto Alberto Ferraris , compagno della madre del 34enne morto - che uno di voi, che vivete proprio qui, abbia un sussulto, un ricordo, un'associazione di idee, una sensazione di anomalia e sia in grado di indicare un giorno sospetto, un momento specifico su cui indagare, facendo una semplice segnalazione al 112". La caccia al killer continua, anche con il porta a porta.

"Gli inquirenti sono arrivati alla conclusione - si legge ancora nella lunga lettera - che indipendentemente dal movente che è tuttora oscuro (non escludono addirittura che ci sia stato uno scambio di persona), l'assassino si sia comportato in modo calcolato, probabilmente meditato. Se si è comportato in modo calcolato, premeditato deve aver fatto necessariamente uno o più sopralluoghi del posto".



Da qui l’appello a chi nei giorni precedenti all'omicidio possa aver visto qualcosa. "Credo che in questo momento delle indagini sia importantissimo - è la conclusione - dare qualche indicazione riguardo a comportamenti sospetti di qualcuno nelle due settimane prima del 23 febbraio. Sarebbe importante concentrare le analisi in certi momenti precisi".