Torino, parla il patrigno del ragazzo assassinato: “Il killer ha colpito a caso”

Continua la caccia all’uomo che sabato 23 febbraio ha ucciso Stefano Leo, il commesso 34enne accoltellato alla gola in pieno centro a Torino, più precisamente sui Murazzi. A parlare a “Pomeriggio Cinque” è il compagno della mamma di Stefano, che è praticamente un secondo papà per il ragazzo dal 1995, proprio da quando ha iniziato la relazione con la donna: “L’ho cresciuto per vent’anni. Abbiamo sempre vissuto insieme”. Intorno all’omicidio ci sono tante domande irrisolte, ma il patrigno crede sia stata una fatalità: “Non aveva problemi con nessuno, stava lavorando da due mesi in questo negozio di abbigliamento e si trovava bene sia come ambiente sia come colleghi. È evidente che sia stato colpito a caso”.