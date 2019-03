Omicidio al mercato di Torino, 12 anni all'imputato: ira dei familiari della vittima | Semi infermità mentale al killer

Non concessa l'aggravante, impossibile capire causa del litigio - Il giudice non ha concesso l'aggravante dei futili motivi perché nel procedimento non è stato possibile individuare la causa che ha scatenato l'aggressione. Inoltre l'imputato ha scelto il rito abbreviato, che comporta la diminuzione di un terzo della pena. Il giudice, che ha letto in aula le motivazioni contestualmente al dispositivo, ha chiesto agli avvocati di parte civile di spiegare alla famiglia gli aspetti tecnici della sentenza.