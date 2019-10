Novara, mucca avvistata di notte lungo la Statale: i carabinieri la abbattono perché "pericolosa per la viabilità"

Voleva soltanto fare una passeggiata al chiaro di luna in giro per il paese, ma alla fine è stata abbattuta dalle forze dell'ordine. E' quanto successo ad Arona (Novara), dove una mucca è stata avvistata e fotografata nella notte mentre si aggirava per strada. Fuggita probabilmente da un allevamento vicino, l'animale si è diretto sulla Statale del Sempione, dove alla fine è stata uccisa dai carabinieri. Dopo l'annuncio della morte da parte del sindaco di Arona, sui social è scattata la polemica.

"Ho dovuto cancellare il post della mucca perché i commenti stavano degenerando", scrive il primo cittadino Alberto Gusmeroli sulla pagina Facebook "Arona è tua - miglioriamola insieme". "Ho sentito i carabinieri e mi hanno confermato che l'animale è stato ucciso all'altezza di Meina (sempre in provincia di Novara) perché poteva rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica". Il sindaco ha concluso il suo post ricordando che "si può discutere di tutto ma evitando insulti o frasi ingiuriose".

La notizia aveva scatenato una forte polemica sui social network: alcuni utenti hanno accusato le forze dell'ordine di un "comportamento barbaro" nei confronti di un animale spaventato; altri parlano di negligenza per non aver contattato, come richiesto dalle Asl, un veterinario per accertare che l'uccisione della mucca fosse l'unica soluzione percorribile. In riferimento al primo post cancellato dal sindaco Gusmeroli, alcuni utenti hanno addirittura commentato: "Non è così che dovrebbe funzionare: potevano essere cancellati soltanto i commenti offensivi. Eliminare un post equivale a censura!".