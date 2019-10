"Venite, c'è una volpe al decimo piano": scatta l'operazione di salvataggio al Corviale di Roma

"Venite, c'è una volpe al decimo piano". La chiamata di soccorso è arrivata inaspettata ai telefoni dell'associazione Earth, che si occupa di animali d'affezione a Roma e dintorni. "A quel punto - racconta a Tgcom24 l'ispettore Claudia Cioccarelli, protagonista del salvataggio con l'aiuto di un esperto di fauna selvatica - abbiamo attivato la forestale per procedere al suo recupero". E con una rete e un trasportino, dal decimo piano del Corviale di Roma, l'imponente complesso residenziale nei pressi della via Portuense, l'animale è stato portato in una struttura apposita per le cure. Ma resta il mistero: com'è arrivata fin lassù?