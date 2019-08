Il lieto annuncio dell'associazione su Facebook 25 agosto 2019 11:08 Penny e le piccole volpi di Roma: ecco i nuovi arrivati di Villa Pamphilj I cuccioli arrivati in primavera iniziano a mostrarsi ai visitatori e a ispezionare il loro nuovo habitat. A monitorarle è lʼAssociazione per Villa Pamphilj che pubblica le loro foto su Facebook

Ecco le ultime nate di volpi che scorrazzano a Roma, tra Villa Pamphilj e le sue vicinanze (valle dei Casali, Piccolomini, villa Abamelek, via delle Fornaci, Gianicolo, villa Carpegna). A regalarci un album fotografico dei cuccioli arrivati in primavera e usciti allo scoperto in estate per ispezionare il loro habitat è la pagina Facebook dell'Associazione per Villa Pamphilj. E' qui che possiamo leggere le storie di Penny e dei suoi fratelli, dopo che erano state rese note negli ultimi mesi anche quella della volpe Olimpia e la tragica vicenda del suo compagno, Giglio.

Penny e i suoi fratelli: ecco le piccole volpi di Roma nate in primavera Associazione per Villa Pamphilj 1 di 4 Associazione per Villa Pamphilj 2 di 4 Associazione per Villa Pamphilj 3 di 4 Associazione per Villa Pamphilj 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci A incrementare la comunità di volpi romane potrebbe essere stata proprio Olimpia, come ipotizza l'associazione. "Lupin - si legge in un lungo post su Facebook che accompagna le immagini dei piccoli - dovrebbe far parte di una cucciolata composta da tre nuovi nati e, udite udite... la loro mamma potrebbe essere Olimpia, l'esemplare apparsa e poi scomparsa dal Lago del Giglio in concomitanza con l'uccisione della volpe Giglio".



"Come già immaginammo allora, - continua il racconto, - la sua presenza era legata all'appetito sviluppato in seguito allo stato interessante e l'improvvisa sua sparizione, in aprile, coincide con il periodo delle nascite: non a caso, i primi fiocchi "azzurri&rosa" furono avvistati da qualcuno appena un mese più tardi, ché solo allora i piccoli cominciano ad affacciarsi dalle tane".