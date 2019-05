Roma, uccisa da un cane una delle due volpi di Villa Pamphilij

La notizia arriva con un video su Facebook : è morta una delle volpi più amate di Roma, finita fra le fauci di un cane lasciato libero nel parco di Villa Pamphilij. Non si sa ancora se si tratta di Olimpia o di Giglio, ma i frequentatori del parco già piangono la scomparsa dell'amico a quattro zampe . L'Associazione per Villa Pamphilij, nel frattempo, annuncia: "ci attiveremo per far punire il proprietario del cane".

Sulla morte della volpe c'è ancora una fitta nebbia di mistero. Fra commenti di sconforto e invettive contro i proprietari dei cani che lasciano liberi gli animali, molti fan di Olimpia e Giglio hanno detto che aiuteranno le autorità per identificare il responsabile e farlo punire. Il filmato pubblicato su Facebook da un frequentatore del parco, infatti, riprende solo un cane che trascina il cadavere della volpe e non permette di capire con certezza come sia stato ucciso l'animale, anche se l'ipotesi più concreta è senz'altro l'aggressione da parte di un altro animale.



Non è la prima volta che accade un episodio del genere nel parco di Villa Pamphilij: nel 2016 fece scalpore la notizia di una volpe aggredita da un cane, azzannata al collo e lasciata in agonia per ore lungo una delle strade principali del parco. L'associazione che tutela il parco auspicò un maggior rispetto delle regole da parte dei proprietari e maggiori controlli da parte delle autorità, in modo da evitare di nuovo episodi analoghi.

Qualcosa però è andato storto: a partire da oggi, come tre anni fa, i runner della Villa avranno un amico in meno durante le corse mattutine.