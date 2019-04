A Roma 30 aprile 2019 10:36 A Villa Pamphilj arriva la volpe Olimpia: amica dei runner, nemica dei topi Negli ultimi giorni è comparsa una compagna di cuore e di giochi di Giglio, lʼesemplare già presente nel parco più grande di Roma

E' apparsa da qualche giorno per viali e prati di Villa Pamphilj a Roma ed è subito diventata la star del parco e dei social. E' Olimpia, la volpe che è giunta dal nulla a far compagnia all'esemplare già presente in zona, Giglio. La nuova arrivata si è subito mostrata molto confidente nei confronti dei frequentatori della Villa; accompagna con discrezione passanti e runner. E si è già mostrata un'abile cacciatrice di... topi. Le sue avventure vengono raccontate con foto e video sulla pagina Facebook dell'Associazione per Villa Pamphilj.

La scelta del nome non è casualeNel parco più grande di Roma, Olimpia la fa già da padrona. D'altronde il suo nome non è stato scelto a caso. La nuova volpe è stata, infatti, chiamata così dall'Associazione e dagli utenti Facebook in onore della nobildonna Olimpia Maidalchini Pamphilj, passata alla storia anche come Pimpaccia, per il suo carattere turbolento. E il mammifero si sta dimostrando "una vera lenza", stando a quanto raccontato sui social.

