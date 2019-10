Lodi,  mucca “ribelle”scappa da una Cascina: è in libertà da tre mesi

Una mucca di razza Limousine di circa quattro quintali circola libera in mezzo alla campagna ormai da tre mesi. E’ scappata a metà luglio da Cascina Regona ( Maleo , provincia di Lodi), vicino al fiume Adda, mentre si stavano effettuando operazioni di carico e scarico. L’animale, ancora giovane, è riuscito ad eludere il controllo degli addetti ed è scappato infilandosi in un campo di mais. Da allora, l’esemplare si sposta senza che nessuno sia riuscito ancora a catturarlo. Gli ultimi avvistamenti sono avvenuti nella mattinata e nella serata del 9 ottobre.

In entrambe le occasioni, sono stati alcuni cittadini a notare la sagoma della mucca e a chiamare il 112. All’arrivo dei carabinieri però, del bovino non vi era più traccia. “La Limousine non attacca, ma non si fa prendere facilmente. Anzi, se si accorge che ti stai avvicinando, scappa” spiega a Il Giorno Alberto Muti, padre del titolare dell’azienda “Noi abbiamo avvisato tutti gli enti competenti perché il rischio ora è che di notte magari possa attraversare improvvisamente qualche strada e se una macchina o una moto si vede davanti un ostacolo di 400 chilogrammi…”.

La mucca “ribelle”, dopo aver trascorso diversi giorni all’interno di un campo di mais, si è spostata di un paio di chilometri, attraversando la provinciale 27. “Adesso sappiamo più o meno l’area dove può trovarsi, non distante dalla cascina Del Pozzo. Lì ci sono ancora dei campi di mais: ora, a breve, quando saranno tagliati, sicuramente salterà fuori”, continua Muti. Non è ancora chiaro in che modo sarà catturato l’animale, dato che i tentativi finora sono andati a vuoto, e soprattutto quale sarà il suo destino.