Novara, Anna Possi a 99 anni è la barista più longeva d'Italia

Il suo bar si trova nel centro di Nebbiuno (Novara) ed è la barista più longeva d'Italia. Lei è Anna Possi e ha 99 anni, ma il peso dell'età non sembra essere un suo problema anzi la sua vitalità è contagiosa. "Sono 81 anni che lavoro, ho incominciato a 18 anni dietro al banco e non riesco a tirarmi fuori", fa sapere la donna che a novembre compirà 100 anni.

"Mi piace perché scambio chiacchiere con chi viene, le persone che vengono qui sono tutte per bene e di un certo livello", racconta all'inviato di "Pomeriggio Cinque" che l'ha seguita durante una sua giornata di lavoro al bar. Instancabile lavoratrice la sua forza sono i clienti che ogni giorno passano al bar, aperto nel 1958 insieme al marito. "Io sono affezionatissimo, sono qui tutti i giorni, tutte le mattine, tutte le sere", dichiara uno dei clienti. "Questo bar è la mia vita e i clienti la mia famiglia", continua la 99enne che non immagina una giornata lontana dal bancone dove prepara il caffè e le colazioni per i suoi clienti dalle 7 del mattino, alle 19 di sera e in estate fino alle 21.

C'è chi conta i giorni alla pensione, mentre Anna non ci pensa affatto. "Quelli che aspettano la pensione è perché non hanno voglia di lavorare", considera l'anziana che ricorda ancora il primo caffè preparato: "Nel ristorante di mio zio, avevo 18 anni", conclude.