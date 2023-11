Influencer, a 93 anni Nonna Licia è nella Top 100 della Bbc con Michelle Obama

"Non faccio niente di eccezionale: ogni giorno, quando posso, aiuto tutti".

Si schermisce così Nonna Licia, al secolo Licia Fertz, a 93 anni la decana delle influencer italiane, che l'emittente britannica Bbc ha inserito nella sua speciale Top 100 delle donne più influenti e stimolanti del 2023. "Cercavamo candidati che avessero fatto notizia o influenzato storie importanti negli ultimi 12 mesi, ma anche donne che avessero storie stimolanti da raccontare, o che avessero realizzato qualcosa di significativo o influenzato le loro società in modi che non per forza devono far notizia", la premessa al riconoscimento della Bbc. Con Nonna Licia, in classifica, solo un'altra italiana: Antinisca Cenci, disabile e campionessa di volteggio equestre. Insieme a loro ci sono Michelle Obama, per i suoi progetti per la parità di genere, e l'attivista per i diritti umani Amal Clooney.