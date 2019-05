Licia Fertz, l’influencer di 89 anni: “Voglio una foto dove bacio una donna”

La nuova competitor di Chiara Ferragni non è né una modella né un’attrice famosa. Su Instagram, la nuova star è Licia Fertz, 89 anni, nata a Trieste e trasferita a Viterbo dopo il matrimonio con Aldo, l’uomo che è stato al suo fianco per oltre 65 anni. Aldo è morto l’anno scorso e la commozione per Licia è ancora forte: “È stato malato per dieci anni e gli sono sempre stata vicina”.



Proprio per farle superare la depressione, suo nipote Emanuele le ha fatto aprire un account Instagram. Emanuele per Licia è come un figlio, visto che lo ha dovuto crescere dopo la morte della sua unica figlia, mancata a soli 28 anni: “La cosa peggiore del mondo”.



"Le Iene" hanno così organizzato a Licia uno shooting fotografico con Julian Hargreaves, famoso fotografo internazionale. Durante gli scatti, la nonna spiazza tutti: “Voglio una foto dove bacio una donna”. Così ecco che Fernanda, la mamma della moglie del nipote di Licia, si presta alla richiesta. Gli scatti sono acquistabili per una buona causa. Licia ha deciso di devolvere il ricavato delle fotografie a Villa San Clemente, una casa di riposo in Brianza: “Internet mi ha aiutato tanto, vorrei portarlo nelle case di altri anziani”.