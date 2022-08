Licia Fertz, l'influencer più anziana d'Italia: "I social mi hanno salvata dalla depressione"

Ha

92 anni

l'influencer

Licia Fertz

172mila follower

Instagram

È iniziato tutto per gioco

Morning News

e di professione fa. Èun'anziana da circasu. Sui social si mostra in tutta la sua bellezza e non ci pensa affatto a nascondere i segni del tempo che passa. "- racconta la donna in collegamento a "" - quando mio marito è venuto a mancare mi sono chiusa in me stessa. Credevo di essere un peso per i miei familiari e per la società. Mio nipote che si è accorto di questa cosa ha cercato di farmi riprendere", spiega.

Dapprima qualche

scatto

follower

Mi chiedono dei consigli

postato sui social e poi l'interazione con i, adesso Licia passa le sue giornate a creare contenuti per i social e a chiacchierare con tutti i suoi seguaci. "- racconta la 92enne - ma sono anche io che li chiedo a loro, è un rapporto reciproco".

"

Quando abbiamo iniziato questo percorso la nonna era depressa

Questa felicità ha avuto un impatto straordinario sulla sua vita

- spiega poi il nipote - la sua efficienza cardiaca era al 25%. In quattro anni le è salita al 45%.", conclude.