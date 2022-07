Arezzo, a 94 anni si innamora di una coetanea: divorzia e decide di sposarla

Lo sanno bene i protagonisti di questa storia d'amore "d'altri tempi". Entrambi 94enni, si incontrano due anni fa in un circolo di Arezzo : tra di loro scatta subito la scintilla al punto che lui chiede il divorzio alla moglie per poter sposarsi di nuovo. A giugno, dopo tanti ostacoli, è finalmente arrivato l'ok del tribunale.

Tutto per amore -

entrambi ultranovantenni

sentimento nato per caso

La storia di questi due "nonni" aretini,, comincia - come racconta Fanpage - due anni fa, appena prima che scattasse il lockdown. La coppia, vinta dalun giorno al circolo frequentato da entrambi, decide di avviare una storia extraconiugale.

Quasi subito però i due si rendono conto che entrambi vogliono di più. Così vanno a convivere e lui

chiede la separazione

non consensuale

. Sua moglie, 87enne, però si oppone alla richiesta e la pratica, in quanto, finisce in tribunale.

La famiglia di lui non voleva -

resistenza della moglie

cambiare idea al padre

un accordo

un assegno

Non solo la, anche l'opposizione dei figli, che hanno cercato in tutti i modi di far. Alla fine però dopo circa un anno i due sono riusciti a trovare: in cambio del divorzio, l'ex moglie ha mantenuto l'usufrutto della casa e riceverà ogni mese

Nel febbraio del 2021 la coppia si è separata ufficialmente e dopo i sei mesi previsti dalla legge l'ex marito ha presentato

richiesta di divorzio

. Ora, dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ufficializzato a giugno 2022, i due innamorati potranno finalmente realizzare il loro sogno d'amore.