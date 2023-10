Licia Fertz, la nonna influencer a 93 anni: "La bellezza non ha età"

"La bellezza non ha età". Parola di Licia Fertz, la 92enne conosciuta e apprezzata sui canali social come nonna influencer che, in passato ha ricoperto anche un importante ruolo in una campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani ideata dal comune di Viterbo. Licia, con i suoi 253mila fan del suo profilo Instagram, YouTube e podcast, si è guadagnata un posto di rilievo nel campo dell'engagement sociale grazie alla sua filosofia che vede l'invecchiamento attivo come qualcosa di positivo, difeso a colpi di post.

Leggi Anche L'influencer Nonna Licia Fertz insegna agli anziani a non cadere nelle truffe

Ospite di "Pomeriggio Cinque", Licia ha parlato delle sue attività: "Sono molto attiva - ha raccontato a Myrta Merlino -, a 93 anni sono molto felice. Ringrazio il cielo di essere ancora viva". La nonna influencer ha voluto dare anche alcuni consigli su come poter arrivare alla sua veneranda età con felicità: "Bisogna sempre prendere il lato migliore delle cose e vivere - ha spiegato, sottolineando l'importanza della famiglia -. Sono molto fortunata perché sono aiutata da mia nipote e dai miei famigliari. Non perdo occasione di comunicare, parlare con le persone, e informarmi su quello che accade nel resto del mondo, mi piace conoscere nuove culture e viaggiare: sono una donna felice".