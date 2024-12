Moncalieri (Torino), coniugi trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Dramma in un appartamento in strada Chisola 6, a Moncalieri, nel Torinese, dove i carabinieri hanno trovato i corpi senza vita di un uomo e una donna. Si tratta di una coppia di coniugi, lui 69 anni, lei 61 anni: l'uomo è stato ritrovato impiccato, mentre il cadavere della donna presenta ferite da arma da taglio. Secondo gli investigatori l'ipotesi più probabile è l'omicidio-suicidio. A lanciare l'allarme è stato un parente della coppia che si era preoccupato quando non aveva ricevuto risposte alle sue chiamate e si è presentato così in casa, scoprendo i cadaveri.