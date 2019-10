Maltempo in Piemonte, 2 dispersi nell'Alessandrino: trovato morto il tassista

Il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, si sta recando in Piemonte, dove alle 8:30 farà il punto di situazione alla Prefettura di Alessandria. Lo fa sapere la Protezione civile in una nota, precisando che "sta seguendo, in stretto contatto con le autorità regionali impegnate sul territorio, la situazione creatasi a seguito dell'ondata di maltempo che in queste ore sta investendo le regioni del nord, in particolare il Piemonte".