Maltempo, forti temporali in Liguria: allagamenti, disagi sulle autostrade

I forti temporali che si stanno abbattendo sulla Liguria hanno già provocato allagamenti e qualche danno nel Ponente genovese, in particolare nella zona di Pegli e Arenzano. Sulla A10 l'uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico per allagamenti. Nella zona, tra le 5 e le 6 del mattino sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia, 18.6 mm in meno di 45 minuti. 80 mm a Bolzaneto. Arpal segnala che i livelli dei torrenti sono in rapida crescita.