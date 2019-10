Maltempo, in arrivo temporali e forte vento in Liguria: scatta allerta arancione

La protezione civile ha emanato un'allerta arancione per l'ondata di maltempo, con temporali e vento forte, che sta per abbattersi sulla Liguria. La fase più critica è prevista da lunedì notte alle 15 di martedì. Disposta la chiusura delle scuole in quasi tutti i comuni del Centro-Levante ligure. Rinviata anche la seduta del Consiglio regionale prevista per martedì mattina.