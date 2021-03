Insulti e percosse ai bambini, arrestata maestra d'asilo nel Cuneese

guardia-di-finanza

Una maestra 57enne, assunta come organico Covid e in servizio in una scuola dell'infanzia di Mondovì, nel Cuneese, è stata arrestata dai carabinieri per violenze fisiche e verbali nei confronti degli alunni tra i 3 e i 5 anni. L'indagine, scattata dopo le lamentele di alcuni genitori, ha documentato con telecamere nascoste una "condotta sproporzionata rispetto alla finalità educativa e lesiva della dignità dei piccoli".