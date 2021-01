Treviso, diceva agli alunni che "di Covid muoiono solo i vecchi": maestra negazionista licenziata dal ministero

Facebook

E' stata licenziata dal ministero dell'Istruzione Sabrina Pattarello, la maestra di una scuola elementare di Treviso finita al centro delle polemiche per le teorie negazioniste esposte ai bambini. L'insegnante, assunta con contratto speciale anti-Covid, non indossava la mascherina in aula e diceva ai piccoli alunni che "di coronavirus muoiono solo i vecchi", invitandoli quindi ad avvicinare i banchi e non proteggere se stessi e i compagni.