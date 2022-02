In strada a Torino per la vittoria del Senegal, tifosi accerchiano e prendono a calci volante della polizia

Una volante della polizia è stata accerchiata, presa a calci e costretta ad allontanarsi da decine di tifosi del Senegal in strada a Torino nella tarda serata di domenica per festeggiare la vittoria della Coppa d'Africa . E' accaduto nel quartiere Barriera di Milano, da settimane al centro dell'attenzione per l'allarme sicurezza. L'episodio è stato filmato da alcuni residenti, che hanno condiviso il video sui social.

Per riportare l'ordine, nella zona sono intervenuti altri reparti della polizia. Gli investigatori sono lavoro per identificare i responsabili dell'assalto.

Immediate le reazioni politiche. La parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, ha annunciato che presenterà un'interrogazione al ministro Lamorgese. "Deve dirci come sia possibile arrivare a situazioni come questa", afferma Montaruli che, in una nota congiunta con l'assessore regionale Maurizio Marrone, ringrazia "la questura per il cambio di passo avvenuto nelle ultime settimane e le forze dell'ordine a cui va la nostra solidarietà: chiediamo di andare avanti a maggior ragione senza timori".