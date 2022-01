Milano, movida violenta: vigile urbano disarmato e pestato da giovani ai Navigli | Esplosi colpi dalla pistola d'ordinanza

Da video

Indagini in corso a Milano per identificare i giovani aggressori di un vigile in borghese, disarmato e pestato nella notte tra venerdì e sabato ai Navigli. L'agente della polizia locale, un 61enne, era appostato su un'auto civetta con un collega, per intervenire a seguito di una segnalazione di atti di vandalismo. Secondo una prima ricostruzione, il vigile, scendendo dall'auto, si sarebbe qualificato e avrebbe sparato un colpo in aria di avvertimento, ma, subito circondato, è stato disarmato e picchiato. E nella colluttazione sarebbe partito un secondo colpo. Il video dell'aggressione, girato dagli stessi protagonisti della violenza, è stato poi postato su Instagram e ripreso dal sito "Welcome to favelas".