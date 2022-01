Molestate a Milano la notte di Capodanno, una delle ragazze: "Hanno cercato di levarmi i vestiti, imploravo di lasciarmi andare"

"Mi hanno spinta per terra e hanno cercato di toccare più che potevano. Io gli dicevo di andare via, li imploravo di lasciarmi stare. Ho anche provato a tirare calci, ma da terra è un po' difficile". A "Controcorrente", in esclusiva, una delle ragazze molestate a Milano, in piazza del Duomo, la notte di Capodanno, racconta ciò che ha vissuto: fatti su cui la Procura sta indagando con l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo.

"C'era tanta gente e, a un certo punto, qualcuno ha iniziato a toccare, a cercare di levare i vestiti. Io e le mie amiche siamo state spinte in avanti, loro sono riuscite a uscire dalla folla, mentre io sono rimasta in mezzo", ricorda la giovane, che punta, tra gli altri, il dito anche contro le forze dell'ordine. "C'era la polizia che guardava e non faceva niente, assolutamente niente. Per fortuna è arrivato un mio amico, che è riuscito ad alzarmi e a portarmi via".