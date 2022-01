Aggressioni di Capodanno in piazza Duomo: individuati 18 responsabili

La polizia ha individuato 18 ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 21 anni , che la notte di Capodanno si sono resi protagonisti delle aggressioni a sfondo sessuale ai danni di alcune ragazze in piazza Duomo a Milano. Si tratta di 15 ragazzi maggiorenni e di tre minorenni , sia stranieri sia italiani di origini nordafricane. I reati contestati sono violenza sessuale di gruppo , rapina e lesioni aggravate.

Gli agenti hanno effettuato perquisizioni tra Milano e Torino. Le indagini sono coordinate dalla Procura e dal Tribunale per i minorenni di Milano.

L'attività investigativa, basata sulla visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza, e sulle testimonianze di passanti e delle stesse vittime nonché sull'analisi dei social network, ha condotto alle individuazioni dei presunti appartenenti al 'branco' di ragazzi che ha molestato sessualmente nove ragazze. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare altre vittime.

Per avere certezza sugli autori delle violenze, sono in corso anche i riscontri incrociati tra le testimonianze delle ragazze accerchiate, rapinate e molestate, il materiale raccolto nell'operazione di stamane effettuata dalla squadra mobile, come indumenti e cellulari sequestrati ai 18 indagati, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e i video finiti sul web.