Funivia Stresa Mottarone, pm: "Ipotesi disastro colposo, più aziende coinvolte"

C'è anche il "disastro colposo" tra i reati ipotizzati dalla procura di Verbania che indaga sulla tragedia della funivia Stresa Mottarone. La nuova ipotesi di reato si aggiunge all'omicidio plurimo colposo e alle lesioni colpose per il bimbo ferito in ospedale. "Le aziende coinvolte sono più d'una", ha detto il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi. "Presto per parlare di indagati", ha poi precisato.