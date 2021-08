21 agosto 2021 17:20

Torino, distrutto il monumento in memoria dei caduti di Nassiriya

È stato distrutto nella notte del 21 agosto il monumento dedicato ai caduti di Nassiriya, installato in Piazza IV Novembre a Torino. L'opera era stata realizzata dallo scultore e maresciallo dell'esercito italiano Osvaldo Moi e si componeva di 19 figure umane stilizzate. Era stata posizionata nel 2006 per ricordare le vittime della strage avvenuta in Iraq il 12 novembre 2003, quando persero la vita 28 persone tra cui 19 italiani.

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha commentato l'accaduto su Twitter: "Stanotte è stato danneggiato il monumento ai caduti di Nassiriya installato a Torino nel 2006. Le Forze dell'ordine stanno indagando e gli uffici del Comune sono attivi per verificare la possibilità di ripristino. Il pensiero mio e della Città torna alle famiglie delle vittime».