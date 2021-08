Danimarca, è guerra tra le sirenette: quella di Asaa è troppo simile alla statua di Copenaghen

Non proprio tale e quale, ma molto molto simile. Forse troppo. La sirenetta di Copenaghen, scultura simbolo della capitale danese, ha una "rivale-gemella": si trova nel porto di Asaa, villaggio nel nord del Paese, e la sua immagine ricorda la statua in bronzo realizzata da Edvard Eriksen che dal 1913 attrae milioni di turisti. Al punto che gli eredi dello scultore hanno avviato un procedimento giudiziario contro l'opera-copia, chiedendone la rimozione oltre a un risarcimento finanziario.

Le due sirenette - Messe a confronto le sue statue non sono identiche. La scultura di Copenaghen, Lille Havfrue per i cittadini danesi, è alta 125 centimetri e pesa 175 chili. Eriksen l'ha realizzata ispirandosi alle fattezze della moglie. La sirenetta di Asaa, invece, è un'opera scolpita nel granito nel 2016 da Palle Moerk, artista locale, pesa tre tonnellate, è decisamente più carnosa della statua originale e i lineamenti del viso sono meno delicati. Solo la posizione è uguale: leggermente girata di lato, il braccio destro sulla roccia e l'altro sulle gambe, la coda di lato. Ma tanto è bastato per far finire la scultura nel mirino delle polemiche: troppo simile all'immagine simbolo di Copenaghen.

Distruggere statue in Danimarca? Queste cose le fanno i talebani - "E' una mia creazione": così Moerk risponde all'accusa di aver copiato la sirenetta. Spiegando di aver visto di l'immagine della statua di Copenaghen e che "come artista tutto ti ispira". Ma sulla rimozione della sua scultura non è d'accordo: "Non pensavo che distruggessimo opere artistiche in Danimarca. Queste cose le fanno i talebani".

L'intervento del sindaco - Incredulo Mikael Klitgaard, il sindaco di Broenderslev, comune che comprende il villaggio di Asaa, che al New York Times ha raccontato di aver "pensato a uno scherzo, quando ho ricevuto la mail ho riso". Invece è tutto vero: la guerra tra le due sirenette danesi è appena iniziata.