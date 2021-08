26 agosto 2021 12:27

Torino, cercano di spedire un armadio pieno di droga: presi

Tentano di spedire 53 kg di droga nascosti in due scomparti segreti di un armadio, ma gli operatori di una società di spedizioni di Orbassano (Torino) notano la difformità tra il peso indicato nella bolla e quello effettivo dell'armadio che doveva essere spedito da Moncalieri a Palermo e richiedono l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma, dopo un'ispezione, trovano panetti di hashish nascosti in 13 buste di plastica termosaldate. Le indagini permettono quindi di individuare chi avesse ordinato la spedizione: un uomo di 54 anni è stato arrestato, mentre altri due presunti complici sono stati denunciati. Nel box della casa del 54enne sono stati trovati altri 2 kg della stessa sostanza. Il valore commerciale dello stupefacente è stimato in 250mila euro.