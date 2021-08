Catania, nascondevano droga nel cimitero: due arresti

ansa

Settantuno chili tra marijuana, hashish e cocaina sono stati scoperti dalla guardia di finanza durante un blitz nel cimitero di Giarre (Catania). In manette sono finite due persone: un 55enne, che operava come custode del cimitero a titolo di volontario, e un 43enne. Venti chili di marijuana "skunk" e uno di hashish erano nascosti in un loculo vuoto collocato a circa tre metri di altezza.