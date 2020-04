Mirafiori, il rientro in fabbrica degli operai tra controlli e kit per la sicurezza

clicca per guardare tutte le foto della gallery

A Torino riaprono le Carrozzerie di Mirafiori, fabbrica simbolo del mondo Fca, dopo la stop per l'emergenza coronavirus. Gli operai entrano uno alla volta, da un unico ingresso, la porta 2, attraverso una tensostruttura dove viene controllata la temperatura corporea con una telecamera termica e con il termo-scanner: chi ha più di 37,5 aspetta per un secondo controllo in un gazebo e, se è confermato, viene rimandato a casa. Tutti ricevono il kit con due mascherine e i guanti monouso e una brochure con le regole sulla sicurezza. Il turno è uno solo, dalle 8 alle 16.