Bimbo di 10 anni morto a Torino, l'ospedale: "Decesso per complicanze legate al Covid"

Ansa

Un bambino di dieci anni, Lorenzo G., è morto nella Terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il piccolo, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è stato stroncato da complicanze legate al Covid e non era vaccinato per "precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati". Era stato trasferito a Torino nella mattinata di lunedì dall'ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni. Non aveva gravi patologie pregresse.